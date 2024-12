The Batman 2 | Le riprese del film dalla primavera 2025

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma a quanto pare le riprese di The Batman 2 dovrebbero partire dalla primavera 2025.

Ad offrire un piccolo aggiornamento è stato nelle ore scorse l’account social di UK Production News, specialista quando si tratta di notizie relative alle produzioni in programma nel suolo britannico. Secondo la fonte, infatti, il primo ciak del sequel di The Batman avverrà nella primavera del 2025 (a maggio presumibilmente) con sede principale a Londra.

La sceneggiatura è da tempo nelle mani di Matt Reeves, con James Gunn e Peter Safran (i co-CEO di DC Studios) che sembrerebbero essere super aggiornati sul contenuto grazie ai contatti costanti di questi ultimi con lo stesso regista.

The Batman Parte II sarà diretto da Matt Reeves, il cui impegno si estenderà anche a livello sceneggiativo in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin. Chiaramente Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, ed ovviamente del suo alterego, il Crociato di Gotham. Sul casting, è molto probabile il ritorno anche di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, di Jeffrey Wright come il Commissario Gordon, di Andy Serkis come Alfred, di Zoe Kravitz come Selina Kyle/Catwoman e di Barry Keoghan come Joker.

Come oramai noto, The Batman 2 sarà distribuito attraverso il marchio DC Elseworlds, un asset distaccato dalla nuova realtà nota come DC Studios, i cui CEO sono James Gunn e Peter Safran. A tal proposito, trovate a questo nostro indirizzo i film e le serie tv ce faranno parte della prima fase dell’immenso progetto DC Universe. Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 2 ottobre 2026.