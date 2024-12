The Old Man | FX cancella la serie con Jeff Bridge

Jeff Bridge e The Old Man non torneranno per una terza stagione, FX ha infatti deciso di cancellare la serie dopo due stagioni.

La notizia è stata confermata questa mattina da un articolo del the Hollywood Reporter. La cancellazione di The Old Man arriva otto settimane dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della seconda stagione, e mentre lo show concorre per ben 3 Critics Choice Awards: miglior serie drammatica, miglior attore in una serie drammatica per Bridges e miglior attore non protagonista in una serie drammatica per John Lithgow.

La serie è basata su un romanzo di Thomas Perry, ed è prodotta da 20th Television e The Littlefield Company. Jonathan Steinberg e Robert Levine hanno creato lo show e sono stati produttori esecutivi con Warren Littlefield, Dan Shotz, Bridges, David Schiff e Jon Watts.

Nel cast, con Jeff Bridges e John Lithgow sono presenti anche Alia Shawkat, Amy Brenneman, Gbenga Akinnagbe, Navid Negahban e Jacqueline Antaramian.