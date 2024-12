L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha rivelato ha rivelato le shortlist delle 10 categorie relative ai prossimi Oscar 2025.

Nella shortlist per la categoria Miglior Film Internazionale è presente Vermiglio, il film italiano designato dal Comitato di Selezione presso l’Anica (il nostro articolo) lo scorso mese di novembre. Con il film diretto da Maura Delpero, nella shortlist sono presenti anche il lettone Flow, e due documentari “Dahomey” e “From Ground Zero“, ed un film collettivo di 22 cortometraggi scritti e diretti da giovani filmmaker palestinesi di Gaza.

Tra le altre shortlist annunciate, anche quella per gli Effetti Visivi (presenti Deadpool & Wolverine, Alien: Romulus, Dune Parte Due e Il Gladiatore 2), per il Trucco e le Acconciature (presenti Beetlejuice Beetlejuice, Dune Parte Due e Wicked), per la Colonna Sonora (presenti Wicked, Challengers, Emilia Perez).

Le nomination per gli Oscar 2025 saranno annunciate il 17 gennaio 2025. Il presentatore ufficiale dell’edizione 2025 degli Oscars è Conan O’Brien, il cui nome succederà quello di Jimmy Kimmel, protagonista delle ultime due edizioni. I premi saranno assegnati il 3 marzo 2025 in occasione di una cerimonia al Dolby Theatre di Hollywood.