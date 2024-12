A Complete Unknown | Il cast a Roma per l’anteprima italiana

Il film A Complete Unknown porterà sul grande schermo la carriera di Bob Dylan, e Roma vivrà l’anteprima italiana con cast e regista ospiti d’onore.

The Walt Disney Company Italia, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, ha annunciato infatti che l’anteprima italiana dell’attesissimo film Searchlight Pictures A Complete Unknown si svolgerà il prossimo venerdì 17 gennaio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiti dell’evento mondano saranno i membri del cast Timothée Chalamet, Edward Norton e Monica Barbaro, insieme al regista, sceneggiatore e produttore James Mangold.

La cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà un red carpet esclusivo nella Cavea prima della proiezione che avverrà in sala Sinopoli. L’anteprima rientra tra le attività promosse dalla Fondazione Musica per Roma nel corso dell’anno e dedicate al cinema.

A Complete Unknown | Il Trailer

A Complete Unknown | Note di Produzione

A Complete Unknown è stato diretto da James Mangold, scritto dallo stesso Mangold e Jay Cocks (Silence, Gangs of New York). Il film è prodotto da Fred Berger di Range, Alex Heineman di The Picture Company, Peter Jaysen, Bob Bookman e Alan Gasmer di Veritas Entertainment Group, dal rappresentante di lunga data di Bob Dylan Jeff Rosen, Chalamet, e Mangold attraverso la sua società di produzione Turnpike Films.

Nel cast Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome, Beautiful Boy), Edward Norton (Birdman, American History X), Elle Fanning (The Neon Demon), Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Boyd Holbrook (The Bikeriders, Logan – The Wolverine), Scoot McNairy (Argo, 12 anni schiavo), Dan Fogler (Animali fantastici e dove trovarli), Will Harrison (Daisy Jones & the Six) e Charlie Tahan (Ozark), PJ Byrne (Babylon), Eli Brown (Gossip Girl), Nick Pupo (Halt and Catch Fire), Big Bill Morganfield, Laura Kariuki, Eric Berryman (Atlanta), David Alan Basche (Egg), Joe Tippett (Monarch: Legacy of Monsters) e James Austin Johnson (Saturday Night Live).

Ad affiancare Mangold dietro la macchina da presa di A Complete Unknown i suoi fidati collaboratori come il direttore della fotografia candidato all’Oscar Phedon Papamichael (Nebraska, Le Mans ’66 – La grande sfida), lo scenografo François Audouy (Le Mans ’66 – La grande sfida), il montatore vincitore dell’Academy Award Andrew Buckland (Le Mans ’66 – La grande sfida), la costumista candidata all’Oscar Arianne Phillips (C’era una volta… a Hollywood, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line), oltre alla responsabile del reparto acconciature Jaime Leigh McIntosh (Oppenheimer, Babylon) e alla responsabile del reparto trucco Stacey Panepinto (Spencer).

Il team responsabile delle musiche sarà guidato dall’Executive Music Producer vincitore del Grammy Nick Baxter (Maestro, Il colore viola), dal Music Supervisor vincitore del Grammy Steven Gizicki (Maestro, La La Land) e dal fonico cinque volte candidato all’Oscar Tod Maitland (West Side Story, The Irishman).

New York, primi anni ’60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, l’elettrizzante storia vera dietro l’ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia.