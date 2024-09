Nel primo pomeriggio Warner Bros ha rilasciato il primo trailer di Sinners, l’horror di Ryan Coogler con protagonista Michael B. Jordan.

Il film (in Italia uscirà come I Peccatori) riunisce Coogler e Jordan dopo la collaborazione vincente ottenuta per il cinecomic Black Panther. Al centro della trama due gemelli (entrambi interpretati da Michael B. Jordan) che ritornano nella loro città natale, solo per scoprire un male misterioso è lì pronto ad attenderli. A tal proposito, vi proponiamo la trama ufficiale:

“Nel tentativo di lasciarsi alle spalle le loro vite tormentate, due fratelli gemelli (Jordan) ritornano nella loro città natale per ricominciare da capo, ma scoprono che un male ancora più grande li sta aspettando per dare loro il benvenuto.”

La trama non offre molto materiale su cui riflettere, ma dalle immagini del trailer è chiaro che il male sinistro di cui si parla potrebbe non essere “umano”. Inoltre, le ambientazioni riportano alla mente gli anni trenta, quando gli Stati Uniti d’America erano avvolti dallo spettro della segregazione razziale.

Nel cast di Sinners (I Peccatori) figurano anche Wunmi Mosaku, Delroy Lindo, Jack O’Connell, Jayme Lawson, Hailee Steinfeld, Omar Benson Miller e Lola Kirke. Gira voce che Wunmi Mosaku presterà il volto all’interesse romantico di uno dei gemelli, e che O’Connell sarà l’antagonista razzista della storia. L’uscita è attesa per il 7 marzo 2025.

