Il primo iconico Godzilla aprirà l’edizione 2024 di TOHorror Fantastic Film Fest, la kermesse cinematografica dedicata al cinema di genere.

Titolo di punta della retrospettiva “Antropocene Now!” che attraverso 6 titoli abbraccerà il tema dell’impatto umano sul pianeta e del rapporto fra uomo e ambiente, Godzilla di Ishirō Honda aprirà ufficialmente la 24° edizione del Tohorror Fantastic Film Fest martedì 22 ottobre alle 21:00 al Cinema Massimo di Torino.

Uscito nel 1954, il primo iconico Godzilla, diretto da Ishirô Honda, compie 70 anni. “Mostro” indelebilmente impresso nell’immaginario collettivo da oriente a occidente, il celebre Kaiju di Honda incarna la paura del nucleare figlia delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, dei test nel pacifico, dell’escalation della Guerra Fredda, in un film che unisce catastrofe e mélo, spettacolari effetti speciali e moniti etici.

Per celebrare il 70° anniversario dell’uscita del film, la mitica casa di produzione Toho ha realizzato quest’anno un restauro in 4K, presentato in anteprima al Festival di Berlino. Questa speciale versione, di fatto, aprirà il TOHorror Fantastic Film Fest 2024 (qui le prime anticipazioni dal programma).

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del TOHorror 2024.

