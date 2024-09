Il capolavoro della cinematografia mondiale Shining sta per tornare nelle sale italiane per un evento speciale.

A quasi quarantacinque anni dall’esordio nelle nostre sale, il 22 dicembre 1980, il film diretto da Stanley Kubrick, da tutti considerato una delle pietre miliari della Settima Arte, torna a deliziare il palato del pubblico italiano con una versione restaurata in 4k.

L’appuntamento con Shining in 4k è fissato per il 7, 8 e 9 ottobre. Tre giorni per ritrovare i corridoi dell’Overlook Hotel in cui il piccolo Danny (Danny Lloyd) corre con il suo triciclo, l’istrionico Jack Nicholson nei panni del tormentato scrittore Jack Torrance e l’indimenticata Shelley Duvall (l’attrice è scomparsa nel luglio di quest’anno) in quelli della moglie Wendy in uno dei film più inquietanti di sempre.

Come noto, Shining è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. La trama è presto risaputa: “lo scrittore Jack Torrance (Jack Nicholson) accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell’elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie (Shelley Duvall) e al figlio (Danny Lloyd). Ma quando la prima bufera di neve si abbatta sull’hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse si?”

La distribuzione speciale del film sarà curata da Lucky Red.

Correlati