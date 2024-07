Shelley Duvall è morta, l’attrice aveva recitato in Shining

Hollywood quest’oggi piange la morte di Shelley Duvall, attrice nota principalmente per il film cult “Shining“.

Musa e protetta del regista Robert Altman, l’attrice Shelley Duvall è morta quest’oggi a seguito di complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas. La Duvall aveva 75 anni. Ad annunciare la tragica notizia è stato il compagno Dan Gilroy, celebre regista e sceneggiatore. Ecco il suo messaggio ripreso da Deadline:

“La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima Shelley.“

Nata a Houston, in Texas, Shelley Duvall ha iniziato la sua carriera con il regista Robert Altman raggiungendo la notorietà negli anni settanta. Tra i film del regista a cui ha partecipato vanno ricordati “Anche gli uccelli uccidono“, “I compari“, “Gang“, e “Buffalo Bill e gli indiani“. Successivamente ha lavorato con Woody Allen in “Io e Annie” prima di ottenere il ruolo più importante della sua carriera in “Shining” di Stanley Kubrick, dove ha recitato al fianco di uno straordinario Jack Nicholson.

