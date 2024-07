A distanza di qualche anno dal primo interessante capitolo, Netflix quest’oggi ha svelato il trailer di Il Buco Capitolo 2, horror/sci-fi di produzione spagnola.

Uscito nel 2019, “The Platform” (questo il titolo in lingua originale) è stato dichiarato da Netflix il quinto film in lingua non inglese più visto con quasi 83 milioni di visualizzazioni, e ben 56 milioni milioni di visualizzazioni nelle prime quattro settimane di distribuzione. Un plebiscito chiaramente amplificato dal periodo di clausura dovuto al lockdown da Covid-19 imposto dai vari governi mondiali.

Il Buco Capitolo 2 continua a raccontare le condizioni inquietanti delle persone costrette a vivere in grattacieli altissimi, i cui piani sono collegati gli uni agli altri attraverso un enorme tunnel centrale dove far passare il cibo, con i piani più bassi costretti a mangiare lo scarto dei piani alti. La trama ufficiale del sequel recita a tal proposito:

“Mentre un misterioso leader impone il suo dominio sulla Piattaforma, un nuovo residente si ritrova coinvolto nella battaglia contro questo controverso metodo per combattere il brutale sistema di alimentazione. Ma quando mangiare dal piatto sbagliato diventa una condanna a morte, quanto lontano saresti disposto ad arrivare per salvare la tua vita?”

La regia di Il Buco Capitolo 2 è stata curata da Galder Gaztelu-Urrutia, già regista del primo film, con Carlos Juárez, lo stesso Galder Gaztelu-Urrutia e Raquel Perea impegnati a produrre. Il cast è formato da Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena e Óscar Jaenada. Il lancio su Netflix è fissato per il 4 ottobre 2024.

Pronti per la seconda portata? Il Buco – Capitolo 2 arriva il 4 ottobre! pic.twitter.com/tg4hYt2Si8 — Netflix Italia (@NetflixIT) July 11, 2024

