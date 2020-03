Vi proponiamo la recensione di Il Buco, horror/sci-fi spagnolo, distribuito attraverso la piattaforma di Netflix.

La pellicola è stata diretta da Galder Gaztelu-Urrutia, su una sceneggiatura co-firmata da David Desola, David Desola e Pedro Rivero. Il cast presenta il volto Ivan Massagué nel ruolo da protagonista.

La storia è incentrata sulla vita dei detenuti in una speciale prigione sviluppata in verticale, con un buco centrale per ogni piano da cui ogni giorno passa una piattaforma che scende dal primo al trecentotrentatreesimo piano e qui il fulcro della pellicola: la piattaforma parte carica di cibo sufficiente per tutti gli oltre trecento livelli della prigione ma la voracità dei detenuti dei primi piani fa sì che non rimanga nulla a quelli degli ultimi.

Il Buco è un film lanciato da Netflix in un periodo mondiale piuttosto difficile, e il tempismo della sua uscita è stato spaventosamente inquietante.

L'intero film è un'allegoria talmente palese e sfacciata dell'odierna società capitalista da risultare assurdamente disturbante e ridondante. La trama è piena di tensione, la contrapposizione dei personaggi è eccessiva a tal punto da essere persino superflua, lo sviluppo incalzante della storia, però, si perde miseramente sul finale vanificando tutti gli sforzi degli autori, le similitudini con Snowpiercer sono evidenti ma manca di risvolti inaspettati come quest'ultimo.

Ivan Massagué presta il volto ad un personaggio, i cui tratti caratteriali sono assolutamente riconducibili allo stereotipo dell'uomo medio moderno: capace di grande empatia, ma allo stesso tempo pronto a seguire la corrente pur di sopravvivere. L'evoluzione che intraprende il suo personaggio nel drammatico percorso all'interno della "Fossa" però, non può che sporcare una recitazione così "dannatamente" perfetta.

La fotografia, la scelta di luci e colori e delle musiche hanno aiutato sicuramente nel tenere alta l'attenzione e la tensione che sono state, purtroppo, tristemente disattese.

⭐⭐⭐