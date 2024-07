Per la rassegna familiare Kids Club, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha preparato una gustosa sorpresa in attesa dell’uscita in sala di Cattivissimo Me 4.

Dal 14 luglio al 4 agosto, infatti, le sale del circuito UCI Cinemas proporranno quattro appuntamenti con la fortunata saga animata Cattivissimo Me. Il costo del biglietto sarà a partire da 4,50 euro per grandi e piccoli. Qual miglior modo per prepararsi all’arrivo in sala di Cattivissimo Me 4?

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa da poco diffuso:

Questa estate negli UCI Cinemas arriva una versione speciale di Kids Club, la rassegna settimanale che tutte le domeniche propone un film per bambini a un prezzo speciale a partire da 4,50 euro. Per le prossime quattro domeniche il Circuito proietterà i film, distribuiti da Universal Pictures International Italy, Cattivissimo Me 2, Minions, Cattivissimo me 3 e Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Un’occasione speciale per un divertentissimo rewatch ricco di sorrisi in vista del nuovo Cattivissimo Me 4, che sbarcherà nelle sale UCI Cinemas il prossimo 21 agosto. Di seguito il calendario completo della rassegna:

Domenica 14 luglio – Cattivissimo Me 2: il lungometraggio campione d’incassi diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud, che vede per protagonisti, l’ex super cattivo Gru e le sue tre adorabili figlie adottive, che però verranno accompagnate nelle loro avventure da Lucy Wilde, agente segreto della Lega Anti Cattivi, che si è finta venditrice di dolciumi per smascherare un criminale e avrà bisogno di qualcuno che l’aiuti nell’impresa;

UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Maximo, UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RM), UCI Roma Est (RM) e UCI Torino Lingotto (TO) proietteranno i film la domenica mattina e nel primo spettacolo pomeridiano.

Le multisala che proporranno il film nel primo spettacolo pomeridiano sono: UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Casoria (NA), UCI Curno (BG), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Luxe Megalò (CH), UCI Luxe Palladio (VI). UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Reggio Emilia (RE) e UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC).

