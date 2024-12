Labyrinth | A Robert Eggers la regia del remake?

L’acclamato regista Robert Eggers potrebbe aver trovato nel remake del cult Labyrinth il suo prossimo film.

Con Nosferatu oramai in rampa di lancio in direzione sale italiane (la nostra recensione), il regista Robert Eggers è salito alla ribalta in queste ore grazie ad una interessante speculazione riguardante il suo futuro lavorativo. A lanciare la “bomba” è stato il famoso reporter Jeff Sneider, spesso protagonista di anticipazioni assolutamente veritiere.

All’interno della sua newsletter, il reporter ha riferito che il progetto Labyrinth potrebbe essere il prossimo film di Eggers. L’acclamato regista, infatti, viene citato come regista, ma anche come co-sceneggiatore assieme ad uno dei suoi più fidati collaboratori (che si tratti di Sigurjón Birgir Sigurðsson “alias Sjón”?). Come anticipato, al momento si tratta della più classica delle speculazioni, pertanto vi consigliamo di prendere la notizia con la dovuta attenzione.

Nel prossimo futuro, Eggers dovrebbe essere impegnato come autore di una miniserie sulla vita di Grigori Rasputin, ma anche su un film medievale dal titolo The Knight. Sarà interessante capire il progetto Labyrinth dove si andrebbe a collocare nella sua agenda lavorativa.

Un remake di Labyrinth è in fase di produzione già da molto tempo; Chris Columbus, sua figlia Eleanor Columbus, e Lisa Henson di The Jim Henson Company sono collegati al film come produttori, con Brian Henson come produttore esecutivo. In passato Scott Derrickson è stato collegato al film, ma l’accordo è poi sfumato.

Labyrinth | Il Film Originale

Il film originale è un musical fantasy del 1986, diretto da Jim Henson (creatore dei Muppets nonché regista di The Dark Crystal) e scritto da Terry Jones, membro dei Monty Python. George Lucas figura come produttore esecutivo. Il cast conta la presenza di Jennifer Connelly, ma anche del compianto David Bowie. Al Box Office non è stato un grande successo, ma nel tempo si è ritagliato la nomea di cult di genere.

La trama racconta di una ragazza che, stufa dei pianti del fratellino, invoca il malvagio re degli gnomi, pregandolo di portare via il bambino. Il suo desiderio viene esaudito e il piccolo scompare. Pentita e intenta a rimediare al suo errore, la ragazza parte alla ricerca del fratellino, ma per farlo deve superare un misterioso labirinto popolato di strani esseri.