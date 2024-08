Marvel annuncia le date di due nuovi film per il 2027

In questa calda serata estiva i Marvel Studios hanno annunciato l’uscita di due nuovi film “senza titolo” per il 2027.

Prima d’oggi, nel 2027 l’unico film confermato era Avengers: Secret Wars a maggio, ma ora sarà accompagnato da due nuovi film, uno in uscita il 23 luglio, l’altro il 5 novembre. Quale sarà l’identità di questi due nuovi film?

Come noto, i Marvel Studios sono da tempo a lavoro su Armor Wars, ma anche su un nuovo film dedicato a Spider-Man da realizzare in collaborazione con Sony Pictures, inoltre non vanno dimenticati ne il sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ne tanto meno il film sugli X-Men. Plausibile che i due di questi quattro film otterranno alla fine le due date misteriose. Ovviamente la risposta al quesito arriverà più avanti nel tempo.

Quale film i Marvel Studios hanno già programmato prima del 2027?

Con il solo Deadpool & Wolverine programmato per quest’anno, il futuro dell’MCU, e della “Saga del Multiverso” passerà inevitabilmente per un 2025 che farà da ponte tra la Fase 5 e la Fase 6. A febbraio sarà la volta di Captain America: Brave New World, seguito da Thunderbolts* a maggio, la suddetta Fase 6 poi si aprirà a luglio con The Fantastic Four: First Steps, mentre a seguire ci sarà il “sofferto” reboot di Blade a novembre.

A maggio del 2026 sarà, invece, la volta di Avengers: Doomsday, il primo dei due film evento che vedrà Robert Downey jr vestire i panni del Dottor Destino (l’altro come anticipato sarà Avengers: Secret Wars). Il film dovrebbe essere anticipato da un film a febbraio (Marvel non ha comunicato il titolo), e seguito da un altro a novembre (anche qui nessuna traccia del titolo).

Tra le altre cose, i Marvel Studios stanno sviluppando anche alcune serie tv che avranno l’obiettivo di espandere l’MCU. A tal proposito, ricordiamo Agatha: All Along in anteprima il prossimo settembre, Daredevil: Born Again, Ironheart, ed una serie interamente incentrata su Visione.

MCU dal 2024 al 2027

2024

2025

2026

Film Senza Titolo (13 febbraio)

Avengers: Doomsday (1 maggio)

Film Senza Titolo (6 novembre)

2027

Avengers: Secret Wars (7 maggio)

Film Senza Titolo (23 luglio)

Film Senza Titolo (5 novembre)

