Nel primissimo pomeriggio odierno i Marvel Studios hanno rilasciato il teaser trailer di Captain America: Brave New World.

Così come recita il titolo di questo articolo, sulla prima vera missione da nuovo Captain America aleggia l’ombra di Steve Rogers. A tal proposito, in una delle sequenze chiave del teaser trailer, infatti, è lo stesso Presidente Ross (Harrison Ford) a ricordare a Sam Wilson (Anthony Mackie) che lui è Captain America ma non Steve Rogers.

Ma nel teaser trailer di Captain America: Brave New World c’è tanto altro, a partire dalla primissima sequenza contenente il temibile Hulk Rosso, celebre villain che, presumibilmente, sarà l’alterego dello stesso Presidente Ross (almeno così è nei fumetti Marvel Comics).

#CaptainAmericaBraveNewWorld, il nuovo film Marvel Studios, vi aspetta al cinema dal 12 Febbraio 2025. pic.twitter.com/H00ocfrjnJ — Marvel IT (@MarvelIT) July 12, 2024

Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. Il film sarà distribuito dal 12 febbraio 2025

Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

Trama: Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il mondo intero sia costretto a vedere rosso.

Correlati