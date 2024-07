Cinema cult: i migliori film da riscoprire in streaming

Ci sono film che, indipendentemente dal passare degli anni, conservano un fascino inalterato e continuano a catturare nuove generazioni di spettatori, opere che non solo hanno segnato la storia del cinema, ma sono anche diventate pilastri culturali, iconiche rappresentazioni di un’epoca o di un genere. Rivederli oggi, nell’epoca dello streaming, è peraltro molto più facile che in passato, quando bisognava attendere che qualche emittente televisiva li riproponesse – magari anche in tarda serata – oppure noleggiare VHS e DVD nel negozio più vicino: riscopriamo, dunque, alcuni dei titoli più interessanti da recuperare sulle principali piattaforme digitali.

Com’è cambiato il cinema con l’avvento dello streaming

Le tecnologie streaming sono ormai entrate a far parte della nostra quotidianità, tanto da aver letteralmente sovvertito molte abitudini legate al consumo di media e prodotti di intrattenimento. Basti pensare al settore dei videogame, che oggi è trainato soprattutto dai servizi che offrono l’opportunità di accedere ai propri passatempi preferiti direttamente da web e da mobile, per esempio entrando in uno dei tanti casino online e cimentandosi con svaghi tradizionali come le roulette e i giochi di carte riproposti in versione digitale, ma anche e soprattutto ai prodotti audiovisivi.

Sia l’industria musicale che quella cinematografica, infatti, hanno vissuto una vera e propria rivoluzione nel campo della produzione e distribuzione dei contenuti, un cambiamento radicale che, da un lato, ha creato non pochi problemi agli operatori tradizionali e, dall’altro, ha creato nuove opportunità di fruizione di canzoni, album, film e serie TV. Con il boom di servizi come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e NOW, ognuno può dunque scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, non soltanto scegliendo tra le novità più recenti ma anche ripescando i titoli che hanno fatto storia.

Ecco allora una selezione di alcuni tra i migliori film cult da rivedere in streaming, perfetti per una serata sul divano o per un weekend all’insegna del cinema senza tempo.

Pulp Fiction (1994) di Quentin Tarantino

Disponibile su TimVision, Prime Video e Netflix, oltre che a noleggio su AppleTV e YouTube, “Pulp Fiction” non è solo un film, ma un vero e proprio fenomeno culturale. Con i suoi dialoghi taglienti, una colonna sonora rimasta nella storia e una struttura narrativa non lineare, Tarantino ha reinventato il cinema degli anni ’90. John Travolta, Uma Thurman e Samuel L. Jackson sono al centro di questa opera corale che mescola ironia e violenza in modo unico. Da rivedere per apprezzare nuovamente ogni dettaglio.

Blade Runner (1982) di Ridley Scott

Capolavoro di Ridley Scott, “Blade Runner” è un’esplorazione filosofica sulla natura dell’umanità e dell’identità. Con Harrison Ford nel ruolo del cacciatore di replicanti Rick Deckard, il film ci trasporta in una Los Angeles futuristica, dove il confine tra uomo e macchina è sfumato. La sua estetica cyberpunk e la profondità tematica lo rendono un cult assoluto, tanto da aver ispirato una serie di prossima uscita intitolata proprio “Blade Runner 2099”. Dove vederlo? Su NOW e Prime Video.

Fight Club (1999) di David Fincher

Provocatorio e viscerale, “Fight Club” esplora le frustrazioni dell’uomo moderno attraverso la storia di un impiegato anonimo (Edward Norton) e del carismatico Tyler Durden (Brad Pitt). La critica al consumismo e alle convenzioni sociali, insieme alla sorprendente svolta narrativa finale, hanno fatto di questo film un cult, nonostante la sua accoglienza iniziale controversa. “Fight Club” è disponibile in streaming su Disney+, Netflix e Prime Video.

Il Grande Lebowski (1998) dei fratelli Coen

Disponibile su NOW e Prime Video, la commedia surreale e iconica dei fratelli Coen vede Jeff Bridges nei panni del leggendario “Drugo”. La storia è quella di un riluttante antieroe che si trova coinvolto in una strana vicenda di rapimento e riscatto, con una trama tanto bizzarra quanto affascinante. “Il Grande Lebowski” è amato per il suo humor eccentrico e per i suoi personaggi indimenticabili.

Shining (1980) di Stanley Kubrick

Un viaggio nei meandri della follia, “Shining” di Stanley Kubrick è uno degli horror più influenti di tutti i tempi. Jack Nicholson dà vita qui a una delle interpretazioni più spaventose e memorabili della storia del cinema. La minacciosa atmosfera dell’Overlook Hotel e la maestria visiva di Kubrick rendono questo film una visione imprescindibile per gli amanti del brivido. Assolutamente da recuperare su NOW e Prime Video.

Ritorno al futuro (1985) di Robert Zemeckis

Con il suo mix di avventura, fantascienza e umorismo, “Ritorno al futuro” ha incantato generazioni di spettatori, diventando sin da subito un cult della cinematografia mondiale. Michael J. Fox e Christopher Lloyd formano un duo indimenticabile nei panni di Marty McFly e Doc Brown, mentre viaggiano avanti e indietro nel tempo dando vita a un vero esempio di intrattenimento cinematografico, capace di far sognare e divertire. Disponibile su Prime Video e Netflix.

Non è abbastanza? Che dire allora di “Non ci resta che piangere”, “Il padrino”, “La dolce vita” o “Matrix”: tante proposte per tutti i gusti, per rivivere le più grandi emozioni del cinema direttamente a casa propria!

