Il reboot di Battlestar Galactica cancellato da Peacock

La serie reboot di Battlestar Galactica in programma da tempo non sarà più realizzata, almeno non sotto il marchio Peacock.

Lo stop allo sviluppo della serie reboot è stato confermato nelle ultime ore attraverso un aggiornamento proveniente da IGN. La serie tv è stata annunciata nel 2019 come parte di un progetto più ampio prodotto esecutivamente da Sam Esmail, creatore della serie tv iconica “Mr. Robot”.

Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, la serie reboot e la serie tv del 2004 avrebbero dovuto condividere lo stesso universo narrativo. Del progetto Battlestar Galactica facevano parte anche Derek Simonds di Call Me By Your Name come produttore esecutivo e Michael Lesslie di The Little Drummer Girl come regista.

La fonte ha però aggiunto che la serie potrebbe trovare nuova vita lontano da Peacock. A tal proposito, sembra che Sam Esmail abbia già allertato altri network. Sarà nostra premura offrirvi nuovi aggiornamenti in merito.

Correlati