Le riprese di Welcome to Derry, la serie tv che farà da prequel ai film di Andy Muschietti “IT: Capitolo 1” e “IT: Capitolo 2“, sono ufficialmente terminate.

L’annuncio dello stop alle riprese è arrivato attraverso una dichiarazione di Jason Fuchs, co-creatore dello show insieme ad Andrés Muschietti (via ComingSoon): “237 giorni di riprese dopo… lavorazione finita per la prima stagione di Welcome to Derry. Surreale. Che viaggio. Non vedo l’ora che tutti voi possiate vedere questa cosa.”

La trama di Welcome to Derry è al momento celata nel mistero, ma alcune voci puntano su una narrazione ambientata sessant’anni prima “IT: Capitolo 2“, con gli abitanti di Derry alle prese con il nuovo risveglio di Pennywise (la creatura si risveglia dal suo sonno ogni 27 anni). Il ruolo di Pennywise è stato ripreso, come già anticipato nel nostro ultimo aggiornamento, da Bill Skarsgard, star delle due pellicole di Andy Muschietti.

Il regista di IT “Andy Muschietti” si occuperà di dirigere quattro episodi di Welcome to Derry, ma anche di produrre a livello esecutivo, mentre Jason Fuchs (It: Capitolo 2) sarà coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails). Gli altri produttori sono Roy Lee e Dan Lin.

La serie nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo di King It. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Double Dream insieme a Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals.

Sulla trama di Welcome to Derry non ci sono ancora molti dettagli, ma secondo indiscrezioni potrebbe essere ambientata negli anni sessanta precedendo così gli eventi narrati nel film del 2017 IT: Capitolo Uno. Ad ogni modo questa nuova serie andrà ad espandere l’universo narrativo firmato dal Stephen King nel suo iconico romanzo dell’orrore.

Nel cast al momento sono confermati Jovan Adepo, Taylour Page, Chris Chalk, James Remar e Bill Skarsgard.

