Bill Skarsgard sarà ancora Pennywise in Welcome to Derry

Bill Skarsgard tornerà a mettere trucco e parrucca da Pennywise nella serie prequel/spin-off di IT dal titolo Welcome to Derry.

Da tempo in fase di sviluppo attivo in casa Max, la nuova serie con la riconferma di Bill Skarsgard nei panni del celebre villain si avvia a raccogliere maggior interesse da parte degli appassionati. L’attore, da poco su Prime Video con l’action movie Boy Kills World (qui la recensione), ha dato volto a Pennywise nei due film “IT” usciti in sala dal 2017, riprendendo il ruolo anche nella serie antologica Castle Rock.

Il regista di IT “Andy Muschietti” si occuperà di dirigere quattro episodi di Welcome to Derry, ma anche di produrre a livello esecutivo, mentre Jason Fuchs (It: Capitolo 2) sarà coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails). Gli altri produttori sono Roy Lee e Dan Lin.

La serie nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo di King It. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Double Dream insieme a Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals.

Sulla trama di Welcome to Derry non ci sono ancora molti dettagli, ma secondo indiscrezioni potrebbe essere ambientata negli anni sessanta precedendo così gli eventi narrati nel film del 2017 IT: Capitolo Uno. Ad ogni modo questa nuova serie andrà ad espandere l’universo narrativo firmato dal Stephen King nel suo iconico romanzo dell’orrore.

Nel cast al momento sono confermati Jovan Adepo, Taylour Page, Chris Chalk, James Remar e Bill Skarsgard.

FONTE: DEADLINE

Correlati