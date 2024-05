Jurassic World: Mahershala Ali nel prossimo film?

La saga Jurassic World potrebbe contare sul premio Oscar Mahershala Ali per il prossimo film in uscita a luglio 2025.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Universal Pictures avrebbe avviato le trattative per portare a bordo del cast il celebre attore hollywoodiano, prossimo a vestire i panni dell’antieroe Blade nel “travagliato” cinecomic di casa Marvel Studios. La fonte non specifica la natura del ruolo di Ali, ma è molto probabile che si tratti di qualcosa di assolutamente centrale.

Al momento il cast del nuovo Jurassic World movie comprende Rupert Friend (ultimo ingresso in ordine di tempo), Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo e Jonathan Bailey.

Il nuovo film jurassic World, come oramai noto, sarà diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produrrà attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che produrranno attraverso Kennedy-Marshall. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal Pictures.

La release del nuovo Jurassic World è stata fissata per il 2 luglio 2025.

