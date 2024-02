Jurassic World: il nuovo film affidato a Gareth Edwards?

La saga Jurassic World continuerà con un nuovo capitolo nel 2025. Ma chi avrà l’onore di dirigere il film che aprirà la nuova trilogia?

Dopo la fine negative delle trattative con David Leitch (qui la notizia), la Universal Pictures sembra aver trovato in Gareth Edwards il suo nuovo obiettivo. Secondo Deadline, infatti, lo studios avrebbe virato bruscamente con il regista di The Creator (qui la nostra recensione) così da partire con la pre-produzione in vista della release fissata per il 2 luglio 2025. La fonte aggiunge che le trattative sarebbero già a buon punto.

Gareth Edwards ha già dimostrato di avere un buon rapporto con progetti ad alto budget, a tal proposito va ricordato che il suo ottimo lavoro con Godzilla nel 2014 ha offerto alla Legendary l’opportunità di lanciare una saga colossale di successo nota come MonsterVerse. Inoltre Edwards ha diretto Rogue One: a Star Wars Story per la Disney.

Jurassic World: un nuovo film.

Il nuovo film verrà scritto da David Koepp, sceneggiatore del primo originale Jurassic Park di Steven Spielberg e del secondo diretto da Michael Crichton. Steven Spielberg tornerà a produrre attraverso Amblin Entertainment, così come Frank Marshall e Patrick Crowley. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal Pictures.

La release del nuovo Jurassic World è stata fissata per il 2 luglio 2025.