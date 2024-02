Gloria! il trailer del film di Margherita Vicario in concorso alla Berlinale 2024

Oggi è il gran giorno di Gloria! debutto alla regia di Margherita Vicario che in questa giornata sarà presentato alla Berlinale dove il film è in corsa per l’Orso d’Oro alla 74ma edizione del Festival di Berlino.

Vi presentiamo il teaser trailer del film che sarà distribuito nelle sale italiane dall’11 aprile da 01 Distribution.

Gloria! è l’opera prima di Margherita Vicario, attrice e cantante che, insieme ad Anita Rivaroli firma la sceneggiatura del film e ha composto le musiche con il produttore musicale Dade.

Un film corale dove nel cast spiccano Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei

Gloria!: sinossi

Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, Gloria! racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Pop!

GLORIA! è una produzione tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con tellfilm (Svizzera), con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Ufficio Federale della Cultura Svizzero, con il contributo di Regione FVG, Film Commission FVG, con il contributo della Ticino Film Commission.

Prodotto da Valeria Jamonte, Manuela Melissano e Carlo Cresto-Dina, coprodotto da Katrin Renz

Sul set del film, tempesta, ha adottato EcoMuvi, il disciplinare internazionale di sviluppo sostenibile per la certificazione delle produzioni audiovisive.