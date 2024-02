Borderlands: il trailer del film in arrivo oggi, il poster

Il ispirato al videogame Borderlands si mostrerà quest’oggi attraverso il primo trailer, nell’attesa è stato diffuso un piccolo assaggio.

L’annuncio del lancio del primo trailer – come anticipato avverrà oggi – è avvenuto attraverso il rilascio del poster (anche nella versione italiana targato Eagle Pictures) e di una piccola anteprima video che offre una gustosa anticipazione sul look dei protagonisti, a partire da quello utilizzato da Cate Blanchett, che in Borderlands vestirà i panni di Lilith, una famigerata fuorilegge dal passato misterioso che torna sul pianeta natale per trovare la figlia scomparsa.

Borderlands: il film.

Il film è stato scritto e diretto da Eli Roth. La Lionsgate ha prodotto la pellicola, con Avi Arad e Ari Arad accreditati come produttori con la loro Arad Productions, insieme a Erik Feig e alla sua Picturestart. Tra gli sceneggiatori accreditati, spazio per Aaron Berg, Oren Uziel, Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Chris Bremner e Sam Levinson, oltre al già citato Craig Mazin con lo pseudonimo Joe Crombie. Al cinema dal 9 agosto 2024.

NEL CAST: Kevin Hart, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Edgar Ramirez, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond, Bobby Lee, Charles Babaloa.

TRAMA: In Borderlands Lilith (Cate Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna riluttante al suo pianeta natale di Pandora per trovare la figlia scomparsa del S.O.B. più potente dell’universo, Atlas (Édgar Ramírez). Lilith forma un’alleanza con un team inaspettato: Roland (Kevin Hart), ex mercenario d’elite alla disperata ricerca di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), selvaggia demolitrice preadolescente; Krieg (Florian Munteanu), il muscolosissimo protettore di Tina con una disabilità linguistica; Tannis (Jamie Lee Curtis), scienziata con un’esile presa sulla realtà; e Claptrap (Jack Black), un robot sapientone. Questi improbabili eroi devono combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la bambina scomparsa, che potrebbe nascondere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe trovarsi nelle loro mani… ma combatteranno per qualcosa di più: l’un l’altro.