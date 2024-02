Nuova data per Mikey 17, lo sci fi di Bong Joon-ho con Robert Pattinson

La Warner Bros ha fatto sittare di circa 10 mesi la data di uscita di Mikey 17, il nuovo film di fantascienza di Bong Joon-ho con Robert Pattinson come protagonista la cui distribuzione nelle sale USA era originariamente prevista per il 29 marzo di quest’anno.

Adattamento cinematografico del romanzo di Edward Ashton intitolato Mikey7, il nuovo film di Bong Joo-ho ha come tema la clonazione umana, questa in breve la trama del romanzo che, a grandi linee, dovrebbe ricalcare anche il soggetto del film:

“Mickey7 è il settimo clone di un impiegato “Usa e getta” in una spedizione umana inviata per la colonizzazione e la terraformaione del pianeta ghiacciato Niflheim. Dopo la morte di ogni impiegato “usa e getta”, lo stesso viene sotituito da una nuova iterazione che mantiene la maggior parte dei ricordi della precedente. Durante la missione Mickey7 scompare e viene creduto morto, pertanto viene sostituito dal clone n° 8. Mickey7 deve comunque mantenere segreta la sua esistenza in vita, altrimenti potrebbe essere catturato e distrutto per il riciclo delle sue proteine.”

Oltre che per i ritardi dovuti al lungo sciopero degli Attori di Hollywood, il motivo per cui la Warner Bros ha scelto la nuova data è per mettere in scena il film durante il capodanno lunare in Corea del Sud, il paese di origine di Bong Joo-ho.

MIKEY 17

Mikey 17 è diretto da Bong Joon-ho, il quale è anche il produttore insieme a Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Dooho Choi. Nel cast Robert Pattinson, Toni Collette, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Holliday Grainger e Naomi Ackie. Il film è distribuito dalla Warner Bros. e prodotto da Offscreen, Plan B Entertainment e Kate Street Picture Company.

La premiere di Mikey 17 negli USA è prevista per il 31 gennaio 2025.

Fonte: Deadline