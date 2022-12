Mikey 17: le prime immagini del nuovo film di fantascienza di Bong Joon-ho

La Warner Bros. ha da poche ore diffuso il primo brevissimo teaser di Mikey 17, il nuovo film di fantascienza di Bong Joon-ho, adattamento cinematografico del romanzo di Edward Ashton intitolato Mikey7.

“Mikey7“ ha come tema la clonazione umana, questa in breve la trama del romanzo che, a grandi linee, dovrebbe ricalcare anche il soggetto del film:

“Mickey7 è il settimo clone di un impiegato “Usa e getta” in una spedizione umana inviata per la colonizzazione e la terraformaione del pianeta ghiacciato Niflheim. Dopo la morte di ogni impiegato “usa e getta”, lo stesso viene sotituito da una nuova iterazione che mantiene la maggior parte dei ricordi della precedente. Durante la missione Mickey7 scompare e viene creduto morto, pertanto viene sostituito dal clone n° 8. Mickey7 deve comunque mantenere segreta la sua esistenza in vita, altrimenti potrebbe essere catturato e distrutto per il riciclo delle sue proteine.”

Nel video assistiamo al risveglio della star Robert Pattinson da un sonno criogenico all’interno di un’angusta camera cilindrica.

MIKEY 17

Mikey 17 è diretto da Bong Joon-ho, il quale è anche il produttore insieme a Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Dooho Choi. Nel cast Robert Pattinson, Toni Collette, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Holliday Grainger e Naomi Ackie. Il film è distribuito dalla Warner Bros. e prodotto da Offscreen, Plan B Entertainment e Kate Street Picture Company.

La premiere di Mikey 17 negli USA è prevista per il 29 marzo 2024.