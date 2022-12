Sono ufficialmente partite le riprese di Uonderbois, la serie originale prossimamente disponibile sulla piattaforma digitale Disney+.

Ambientata in quel di Napoli, la serie nata da un soggetto originale di Barbara Petronio, Gabriele Galli e Giorgio Romano porterà sugli schermi di casa la storia di cinque ragazzini napoletani legati ad una sorta di leggenda popolare nota come in città come Uonderboi, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood.

L’avvio delle riprese è stato salutato da Walt Disney Company Italia con la foto del primo ciak, ma anche con un comunicato stampa. Uonderbois sarà disponibile su Disney+ nel corso del 2023.

COMUNICATO STAMPA

Uonderbois è un serie a cui fanno da cornice le leggende popolari di una città unica al mondo: Napoli. È facile farsi rapire dalla bellezza di questo luogo, ma a tutto ciò che di magico e leggendario si cela nella città hanno accesso solo coloro che sanno vedere oltre le apparenze. I Uonderbois sono tra questi: un gruppo di cinque dodicenni – accomunati dalla fervida fantasia di chi è cresciuto tra le strade di Napoli – che crede fermamente nell’esistenza del loro mito Uonderboi, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood. Insieme si avventureranno nella Napoli sotterranea e scopriranno che in ogni racconto c’è sempre un pizzico di verità, l’importante è saper cogliere quell’equilibrio tra realtà e magia sul quale la città partenopea si regge da millenni.

La serie è interpretata da Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Francesco Di Leva, Ivana Lotito e con la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo.

Per la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, la serie è tratta da un soggetto originale di Barbara Petronio, che è anche Produttore Esecutivo, Gabriele Galli e Giorgio Romano, creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli e scritta da Barbara Petronio, Gabriele Galli, Francesco Balletta, Rossella Di Campli, Veronica Galli. “Uonderbois” è prodotta da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production, una società di Leone Film Group.

PRIMA FOTO