Paramount+ ha da poco diffuso in rete il trailer ufficiale di Teen Wolf: Il Film, l’annunciato sequel cinematografico della celebre serie tv.

Il trailer – in lingua originale ma con sottotitoli in italiano – è stato rilasciato durante l’ultima edizione del CCXP Comic Con Experience di San Paolo, evento seguitissimo dagli appassionati di cinema, ma non solo. Il panel ha visto protagonisti come ospiti gli attori Shelley Hennig e Colton Haynes, moderati dal socio fondatore di Omelette Group “Marcelo Forlani“.

La messa in onda su Paramount+ in Italia è prevista per i primi mesi del 2023.

IL COMUNICATO STAMPA

TEEN WOLF: IL FILM, scritto e prodotto da Jeff Davis, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ ad inizio 2023 negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia, in America Latina e in Brasile. Anche in Italia arriverà nei primi mesi del 2023. Le date delle première per gli altri mercati internazionali di Paramount+ saranno annunciate in seguito.

In TEEN WOLF: IL FILM, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il cast comprende Tyler Posey, Crystal Reed, Holland Roden, Shelley Hennig, JR Bourne, Orny Adams, Colton Haynes, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Ryan Kelley, Seth Gilliam, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, Vince Mattis, Khylin Rhambo, Amy Workman, Nobi Nakanishi e Tyler Hoechlin.

IL TRAILER