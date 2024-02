Sam Mendes dirigerà 4 film sulla carriera dei Beatles

La vita e la carriera dei Beatles verrà presto trasposta al cinema sotto la regia del regista premio Oscar Sam Mendes.

Nel primo pomeriggio odierno il The Hollywood Reporter ha riferito che Sam Mendes e Sony Pictures hanno stretto un accordo per la realizzazione di ben 4 film sulla carriera dei Beatles, ognuno realizzato seguendo il punto di vista dei singoli membri della celebre band, ossia Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison.

Il progetto – al momento senza date ufficiali ne titolo – sarà realizzato 50 anni dopo lo scioglimento della band, e 40 anni dopo la morte di John Lennon. La Apple Corps (la società di produzione creata dai Beatles ancora in vita e dalle famiglie dei membri scomparsi) offrirà la storia completa per la sceneggiatura e diritti musicali, mentre Sam Mendes sarà regista di tutti i film. Sony finanzierà e distribuirà i quattro film distinti ma intersecati in tutto il mondo nelle sale nel 2027.

Mendes sul progetto ha dichiarato:

“Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi, ed entusiasta di sfidare il concetto di ciò che costituisce un viaggio al cinema.”

I Beatles sono stati raccontati in passato con altri film, a partire dal documentario in tre parti di Peter Jackson, The Beatles: Get Back, che ha catturato un mese intensamente produttivo per la band, culminato nella leggendaria esibizione pubblica del 30 gennaio 1969 che sarebbe stata l’ultima della band. Ron Howard, poi, ha offerto con The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years una visione completa dei concerti dei Beatles dal 1963 al 1966, al culmine della Beatlemania.