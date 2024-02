Civil War, il nuovo trailer del film di Alex Garland

Civil War è il nuovo apocalittico film diretto da Alex Garland che approderà nelle sale americane dal 26 aprile.

Nella giornata odierna A24 ha rilasciato il nuovo intenso trailer, e finalmente nuovi dettagli sulla trama sono venuti fuori. Nick Offerman, infatti, dà volto ad un violento leader degli Stati Uniti d’America che costringe 19 stati a separarsi dalla federazione. La conseguenza è ovviamente la guerra civile americana (da cui il titolo del film “Civil War“). In una delle sequenze chiave del nuovo trailer, il personaggio di Offerman esclama:

“Le forze occidentali del Texas e della California saranno benvenute in questi Stati Uniti non appena il loro governo secessionista illegale sarà deposto.”

Nel cast inoltre i volti noti di Kirsten Dunst nei panni di una fotografa di guerra, ma anche Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemmons e Cailee Spaeny.

Di recente, durante un incontro recente con Empire (via THR), il regista Alex Garland ha parlato del suo film andando contro chi lo ha definito un film di fantascienza: “Ho visto [il film] descritto come fantascienza, ma non lo vedo affatto come fantascienza. Tanto per cominciare, non c’è niente di “scientifico.”