Chris Hemsworth potrebbe essere tra i protagonisti “umani” del prossimo crossover in live action Transformers/G.I. Joe.

Ancora senza un titolo ufficiale, ma annunciato in occasione della scorsa edizione del CinemaCon, l’atteso crossover tra le saghe Transformers e G.I. Joe potrebbe contare su un A-List attore hollywoodiano come Chris Hemsworth, tra l’altro ancora nelle sale con Furiosa: a Mad Max Saga (qui la recensione del film). A confermare le trattative in corso è stato questa notte un articolo di Deadline. C’è da dire che Hemsworth sarà già impegnato nel frachise ispirato al marchio Hasbro visto che è parte del cast vocale del film animato Transformers One.

La prima traccia del crossover Transformers/G.I. Joe è arrivata in occasione della scena post-credits di “Il Risveglio“, il film uscito nel corso del 2023. Come detto, l’annuncio ufficiale è arrivato in occasione del CinemaCon. Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto e Don Murphy stanno producendo il film, mentre Steven Spielberg e Hasbro Entertainment sono i produttori esecutivi. Nessuna data è stata al momento annunciata.

