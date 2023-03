Sono passati oramai due anni dal rilascio della Snyder Cut di Justice League sulle principali piattaforme digitali, da allora solo speculazioni su quello che avrebbe potuto essere il suo ipotetico sequel. Almeno fino ad oggi.

Nel primo pomeriggio odierno, infatti, il regista Zack Snyder ha scelto di stuzzicare i fan lanciando in rete un video misterioso – via social – in cui è possibile ascoltare la voce del super villain Darkseid. Nel video il celebre antagonista della Justice League consiglia a tutti di segnare sul calendario la data del 28-30 aprile.

Al momento è impossible scorgere una spiegazione in questa mossa del regista Zack Snyder, anche perchè la nuova guida della DC Studios ha lasciato intendere di voler chiudere col passato del DCEU per dare vita ad un franchise tutto nuovo, il cui primo capitolo “Chapter 1: God and Monsters” è ben descritto in questo nostro ultimo aggiornamento. Sarà quindi importante continuare a seguire l’account social del regista per cogliere nuovi indizi in vista della suddetta data.

Ricordiamo che Snyder nel 2021 ha descritto nel dettaglio le trame di Justice League 2 e Justice League 3, i due film che, a sua detta, avrebbero dovuto chiudere l’arco narrativo da lui avviato con L’uomo d’acciaio nel 2013.

IL VIDEO-MESSAGGIO