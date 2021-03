Justice League 2: Zack Snyder svela la trama dei due sequel

Sono giorni importanti per i fan dell’universo DC, ed in particolare dopo il lancio mondiale della tanto agoniata Snyder Cut. Ma la domanda che tutti ora si pongono è la seguente: Justice League 2 cosa avrebbe mostrato?

Prima di riportarvi le parole “SUPER SPOILEROSE” di Zack Snyder riguardo la trama del sequel (o meglio dei due sequel) di Justice League, ebbene ricordare che lo stesso regista nei giorni scorsi ha più volte ammesso di aver definitivamente chiuso il suo rapporto con la Warner Bros (proprietaria dei diritti DC Films), e questo nonostante la speranza in cuor suo di rimettere mano al franchise rimarrà sempre viva.

Fatta la piccola ma fondamentale premessa, siamo lieti di riportarvi le parole di Zack Snyder sulla trama di Justice League 2 e Justice League 3 all’autorevole sito Deadline:

“Con i due film successivi (JUSTICE LEAGUE 2 e JUSTICE LEAGUE 3) avremmo visto Darkseid arrivare sulla Terra, con Superman che soccombe all’equazione anti-vita, che è ciò che consente a Darkseid di controllare l’universo. Superman, ormai malvagio e distrutto dalla morte di Lois Lane, si unisce a Darkseid, e insieme i due conquistano la Terra. Ci ritroviamo così nel mondo post-apocalittico visto nella sequenza incubo vista in BvS (Batman v Superman: Dawn of Justice) e successivamente in Zack Snyder’s Justice League (la Snyder Cut). Cyborg e Flash decidono quindi di spedire Barry indietro nel tempo per salvare Lois Lane ed impedire a Superman di non cedere all’equazione anti-vita. Alla fine ci sarebbe stata una sorta di gigantesca ripetizione della storica battaglia che abbiamo visto nel primo Justice League, dove gli eserciti degli uomini, gli Atlantidei e i Themysciriani si uniscono insieme al Corpo delle Lanterne Verdi e ovviamente alla Justice League per sconfiggere definitivamente Darkseid e il suo esercito. Posso dire che il terzo film sarebbe stato ridicolmente gigantesco.“

All’interno della stessa intervista, Snyder ha rivelato che la Warner Bros alla fine ha scelto di percorrere una strada diversa da quella inizialmente preventivata, e questo è accaduto dopo che il regista ha dovuto abbandonare la produzione di Justice League, lo ricordiamo, per i gravi problemi personali che hanno colpito la sua famiglia.

Avete visto Zack Snyder’s Justice League su Sky? Diteci attraverso i commenti cosa pensate della trama di Justice League 2 e del suo sequel?

SNYDER CUT – JUSTICE LEAGUE

Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato… a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente, con la Snyder Cut, ottenere il tanto agoniato premio.

La Warner Bros ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra di 70 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi.

La durata complessiva della Snyder Cut dovrebbe essere quasi 4 ore, e tutta concentrata in un'unica pellicola.

dovrebbe essere quasi 4 ore, e tutta concentrata in un’unica pellicola. Sono state effettuate sessioni di riprese aggiuntive: impegnati sul set Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard, e Jared Leto.

Il lancio è stato distribuito negli Usa il 18 marzo 2021 in esclusiva per la nuova piattaforma di streaming HBO Max

In Italia è arrivato il 18 marzo 2021 alle 8 del mattino, in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming e on demand su NOW TV.

Zack Snyder ha anche realizzato una versione per appassionati (in bianco e nero) intitolata Justice is Gray.

TRAMA: In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.