Disney ha cancellato Willow dopo una sola stagione

Il colosso dell’intrattenimento Disney ha scelto di non rinnovare Willow per una seconda stagione, la serie si fermerà dopo una sola tornata episodica.

A due mesi dall’esordio su Disney+, la serie che ha fatto da sequel al celebre cult fantasy del 1988 è stata cancellata, la conferma è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline. Nonostante l’accoglienza positiva da parte della critica (83% di recensioni positive su Rotten Tomatoes), Willow non ha convinto i piani alti della Disney, finendo così nel calderone delle produzioni cancellate perchè incapaci di convogliare la passione del pubblico.

WILLOW

Lo showrunner della serie è stato Jonathan Kasdan, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio. Wendy Mericle, Ron Howard, Bob Dolman (autore del film), Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan sono stati invece parte del team produttivo. L’episodio pilota è stato diretto da Jonathan Entwistle. NEL CAST Warwick Davis, Erin Kellyman, Ruby Cruz, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Toni Revolori, Talisa Garcia, Rosabell Laurenti Sellers, Christian Slater.

TRAMA: La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.