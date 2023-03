Christophe Gans ha finalmente trovato i due interpreti principali del suo Return to Silent Hill, il nuovo film ispirato al celebre videogame Konami.

Deadline quest’oggi ha confermato che Jeremy Irvine (War Horse) e Hannah Emily Anderson (Jigsaw) saranno i due protagonisti del film di Gans. La fonte ha spiegato che la trama di Return to Silent Hill prenderà spunto dal secondo capitolo della saga videoludica, ovvero con un uomo (Irvine) distrutto dalla perdita della sua amata (Anderson) che torna a Silent Hill in cerca di risposte, ma che li troverà solo altre domande, e soprattutto un inferno senza fine.

Le riprese di Return to Silent Hill partiranno il prossimo mese di aprile con set sparsi tra la Germania ed altre location dell’Europa orientale. Christophe Gans, oltre che pronto a dirigere, ha co-scritto con Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider. Tra i produttori ci sarà spazio per Victor Hadida attraverso Davis Films, per Molly Hassell con la sua Hassell Free Productions e David Wulf. La società The Veterans si occuperà delle vendite internazionali, mentre CAA Media Financing del mercato domestico.

CHRISTOPHE GANS SUL CASTING

“ Return of Silent Hill è una storia d’amore mitologica su qualcuno così profondamente innamorato, che è disposto ad andare all’inferno per salvare qualcuno. Sono felice che i meravigliosi talenti di Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson ci accompagnino in questo viaggio in un mondo horror psicologico che spero possa soddisfare e sorprendere i fan di Silent Hill.”

Gans torna nel terrificante universo Silent Hill dopo aver diretto il primo iconico adattamento nel 2006. Con protagonisti Sean Bean e Radha Mitchell, il film ha ottenuto recensioni perlopiù positive ed un incasso al botteghino mondiale di 100 milioni di dollari. Nel 2012 è approdato al cinema Silent Hill: Revelation (non diretto da Gans), ma in quell’occasione critica e pubblico hanno bocciato il risultato finale.