Una Suora contro la IA nel trailer di Mrs. Davis, la serie Peacock

Peacock ha lanciato in rete il trailer di Mrs. Davis, la serie sci-fi con protagonista una Betty Gilpin nei panni di una “suora eroina” in lotta contro la IA.

In un periodo storico in cui la IA (intelligenza artificiale) sembra stia trovando terreno fertile per espandersi nella vita di ogni giorno, i produttori Tara Hernandez (The Big Bang Theory) e Damon Lindelof, (Lost, Watchmen) hanno scelto di “mettere in guardia” l’umanità da questa evoluzione tecnologica con una serie tanto bizzarra quanto visionaria.

In Mrs. Davis, infatti, una suora dal passato oscuro (Betty Gilpin) si erge come unica guerriera – nel vero senso della parola – contro una misteriosa organizzazione rea di aver lanciato una IA capace di condizionare le vite delle persone, minacciando di fatto la vita sulla Terra.

Nel cast, con Betty Gilpin (The Hunt), saranno presenti anche Jake McDorman, Ben Chaplin, Margo Martindale (Cocaine Bear), David Arquette (Scream), Elizabeth Marvel, Katja Herbers (Evil), Chris Diamantopoulos, Ashley Romans, Tom Wlaschiha (Stranger Things) e Mathilde Ollivier.

Il lancio della serie su Peacock è previsto per il 20 aprile 2023.

IL TRAILER