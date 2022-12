I Film più Attesi del 2023 secondo la nostra redazione

Nell’ultimo giorno dell’anno 2022, oltre ad augurarvi un un felice anno nuovo, vogliamo chiudere nel migliore dei modi la nostra rubrica dedicata ai Film più Attesi del 2023.

Dopo aver dato vita a liste singole dedicate ad alcuni dei generi più amati da voi lettori (Fantascienza, Italiani, Fantasy, Cinecomics, Horror) diamo qui spazio ad una sorta di sintesi sul già profuso in questi giorni, aggiungendo quella che, secondo la nostra redazione, sarà la Top Five dei Film più Attesi in assoluto per il prossimo anno a prescindere dal genere.

Ma bando alle chiacchere, ed ecco il nostro VADEMECUM UFFICIALE PER IL 2023, condito dai nostri più sinceri auguri per l’anno che verrà.

BUON 2023 A TUTTI

TOP 5 HORROR

BUSSANO ALLA PORTA

M3GAN

THE NUN 2

THE PALE BLUE EYE – I DELITTI DI WEST POINT

L’ESORCISTA

TOP 5 FANTASCIENZA

JUNG_E

65

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

REBEL MOON

DUNE: PARTE 2

TOP 5 FANTASY

DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI

RENFIELD

LA SIRENETTA

PETER PAN E WENDY

WONKA

TOP 5 CINECOMICS

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

THE FLASH

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO

THE MARVELS

TOP 5 ITALIANI

TRE DI TROPPO

MIXED BY ERRY

DIABOLIQUE 3

FINALMENTE L’ALBA

C’è ANCORA DOMANI

TOP 5 FILM PIU’ ATTESI

Ogni film inserito all’interno di questa nostra ultima lista porta con sè un carico importante di attese, un carico da noi calcolato in base a vari fattori, tra cui il calibro del regista, degli attori impegnati nel cast, della storia raccontata, ma anche della possibilità di fare bene al botteghino e magari di trionfare nell’annuale stagione dei premi cinematografici.

OPPENHEIMER di Christopher Nolan

di Christopher Nolan KILLERS OF THE FLOWER MOON di Martin Scorsese

di Martin Scorsese BARBIE di Greta Gerwig

di Greta Gerwig BABYLON di Damien Chazelle

di Damien Chazelle DUNE: PARTE 2 di Denis Villeneuve

Siete d’accordo con le nostre scelte? Ci sono film non inseriti nella nostra lista però di vostro assoluto gradimento? Beh, potete stilare le vostre Top Five utilizzando i COMMENTI qui di seguito.