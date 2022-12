Film 2023: i 5 film fantasy più attesi

Nel corso del 2023 saranno tante le novità cinematografiche per il prossimo anno legate al genere Fantasy, per questo abbiamo stilato una lista contenente quelli più interessanti.

Molte le produzioni con qualche nuovo capitolo ad impolpare i franchise più noti, come nel caso di Animali Fantastici 4 ed il prequel di Hunger Games, dal titolo “La ballata dell’usignolo e del serpente” ma non sono questi, a nostro avviso, i film più attesi del 2023 per gli appassionati di questo genere narrativo. I film che faranno trepidare i cuori degli spettatori e faranno sognare avventure oltre il tempo e lo spazio sono quelli che hanno già fatto parlare di loro, nel bene e nel male, nelle fasi di casting e produzione.

Vediamo, quindi, quali saranno i cinque film più interessanti per i prossimi mesi.

DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI

Si inizia con Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri che arriverà a marzo nei cinema. Il film, diretto a quattro mani da John Francis Daley e Jonathan Goldstein. I due registi avevano già lavorato assieme per Come ti rovino le vacanze e Game Night, due commedie piuttosto divertenti e dal buon ritmo narrativo. Qui si troveranno a dirigere un cast interessante, tra cui spiccano Hugh Grant e Chris Pine. Le premesse per portare sullo schermo, con successo, il gioco da tavolo più famoso degli ultimi cinquant’anni ci sono tutte, iniziando dal budget importante e proseguendo con un progetto che è andato avanti per dieci anni: lo sviluppo è iniziato nel 2013 ed il casting è iniziato nel 2016. Gli appassionati del gioco sperano in una trasposizione che renda merito a D&D e la stretta collaborazione tra Paramount e la Hasbro sembra dare credito a questa ipotesi. Non resta che prenotare il posto in sala ed immergersi nelle atmosfere riportate agli onori della cronaca dalla serie Stranger Things.

RENFIELD

Ad aprile, arriverà nelle sale Renfield. La pellicola si concentra sul servitore del Conte Dracula, Renfield per l’appunto, e riporterà sullo schermo Nicholas Cage nel ruolo del Boss del protagonista, interpretato da Nicholas Hoult. Le atmosfere attingeranno anche all’horror-comedy senza però virare pesantemente sul demenziale. Vedremo Hoult struggersi d’amore per un’aggressiva vigilessa di New Orleans, interpretata da Awkwafina, la Ming Fleetfoot di Jumanji.

LA SIRENETTA

A maggio occhi puntati in casa Disney! Arriva, infatti, l’attesissimo adattamento in live action per La Sirenetta. La protagonista è interpretata da Halle Bailey. La regia è stata affidata all’esperto Rob Marshall (Chicago, Memorie di una Geisha, Il ritorno di Mary Poppins) e dai trailer visionati sembra che il film sia ben fatto ed abbia un’ottima fotografia. Siamo curiosi di vedere sullo schermo l’intero cast, tra cui spicca anche Javier Bardem, ma la presenza di Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula resta una delle scelte più interessanti. Come verrà caratterizzata, quindi, la strega dei mari? col solito taglio sarcastico o vedremo l’attrice aggiungere nuove frecce al proprio arco?

PETER PAN & WENDY

Non è ancora certa, invece, la data del rilascio della nuova avventura nell’isola che non c’è. Peter Pan & Wendy dovrebbe debuttare solo in digitale, probabilmente dopo l’estate ma non si hanno maggiori notizie a riguardo. Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich, interpreterà Wendy, mentre Peter Pan avrà le sembianze di Alexander Molony, al debutto cinematografico. Con loro sullo schermo vedremo anche Jude Law e Alan Tudyk, rispettivamente Capitan Uncino ed il padre di Wendy.

WONKA

Chiudiamo l’anno con Wonka, ovvero il film che racconta la storia di un giovane Willy Wonka e delle sue avventure prima che aprisse la fabbrica di cioccolato più famosa del mondo. Il protagonista ha il volto di Timothée Chalamet, il Paul Atreides di Dune e nel cast figurano anche Rowan Atkinson e Sally Hawkins. Paul King (Paddington) dirigerà la pellicola prodotta da Warner Bros. Il debutto è atteso per la metà di dicembre ma si hanno ancora poche notizie sulla trama. Neil Hannon si occuperà della colonna sonora, tra i suoi temi musicali ci sono Guida Galattica per Autostoppisti, Il fantastico mondo di Amélie e Doctor Who.