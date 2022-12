Film 2023: i 5 film italiani più attesi

Quali sono i film più attesi del 2023? Quest’ultimo anno lo potremmo ricordare come l’anno della nostalgia in tutte le sue declinazioni, a partire dal film diretto da Mario Martone che era il nostro candidato per gli Oscar, ma anche come espressione di ricordo di anni passati. Con Effetto Notte Marco Bellocchio si diletta con la forma seriale uscendo in sala in due appuntamenti, mentre Gianni Amelio riporta la luce sul processo ad Aldo Braibanti ne Il signore delle formiche.

Torna Diabolik con un nuovo protagonista (Giacomo Gianniotti) che non fa sentire la mancanza di Luca Marinelli che, ha preferito ritornare a recitare con l’amico fraterno Alessandro Borghi ne Le otto montagne.

Cosa aspettarci quindi dal cinema italiano nel 2023?

Nel corso del prossimo anno non mancheranno film tratti opere letterarie (10 minuti, Vangelo secondo Maria), teatrali, o tratti dalla vita reale – come la storia della piccola Alba e Luca Trapanese – ma, una delle sorprese più interessanti del 2023 sarà il debutto alla regia di alcuni attori italiani (Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Pilar Fogliatti, Giuseppe Battiston, solo che citarne alcuni) che, per la prima volta passeranno dall’altra parte della macchina da presa.

Ma diamo uno sguardo alla nostra lista dei 5 film italiani più attesi del 2023.

Tre di troppo, regia di Fabio De Luigi

cast: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Barbara Chichiarelli, Fabio Balsamo, Renato Marchetti, Marina Rocco, Beatrice Arnera

[uscita: 1 gennaio 2023]

Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la loro vita di coppia in modo armonioso e passionale, sopratutto libero da condizionamenti dettati dalla presenza di un figlio. Per loro, il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli.

Un giorno si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Il loro Paradiso si trasformerà repentinamente e, il loro unico obiettivo sarà ritornare alla felice vita precedente.

Mixed by Erry, regia di Sydney Sibilia (2 marzo 2023)

cast: Cristina Dell’Anna, Fabrizio Gifuni, Francesco Di Leva, Greta Esposito, Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo

[2 marzo 2023]

Nella Napoli degli anni ottanta, in cui il mito di Maradona imperversa le strade della città partenopea, Enrico Frattasio detto Erry (Luigi D’Oriano) mette in piedi una propria attività illegale: insieme ai fratelli Peppe (Giuseppe Arena) e Angelo (Emanuele Palumbo) inizia a copiare mixtape per i suoi amici, allargando l’impresa anche oltre i confini nazionali. Le loro vite, grazie alla musica, verranno stravolte e daranno un nuovo significato alla pirateria italiana.

Diabolik 3, regia dei Manetti bros.

cast: Miriam Leone, Giacomo Gianniotti, Valerio Mastandrea

[novembre 2023]

terzo ed ultimo episodio della saga diretta dai Manetti bros. Girato in Calabria, lo spettatore verrà a conoscenza di fatti protagonisti dell’infanzia del ladro mascherato.

Finalmente l’alba, regia di Saverio Costanzo

cast: Rebecca Antonaci, Lily James, Willem Dafoe, Joe Keery

In una lunga e intensa notte un’aspirante giovanissima attrice negli studi di Cinecittà, vive ore memorabili che segneranno il suo passaggio all’età adulta. Sono gli anni Cinquanta, e Mimosa (Rebecca Antonaci) interpreta la comparsa in un peplum hollywoodiano e trascorre una notte con le star che ha conosciuto sul set, tra questi un’attrice americana nevrotica (Lily James), un gallerista (Willem Dafoe) e un attore emergente (Joe Keery).

Un film dedicato al mondo dello show business, all’ambizione e alla vanità; un giallo con elementi hitchcockiani dove le vicende dei suoi protagonisti si confronteranno con l’omicidio di Wilma Montesi che nel 1953 segnò il mondo dello show business italiano.

Finalmente l’alba é il primo film di Saverio Costanzo ambientato totalmente a Roma, e di produzione internazionale.

C’è ancora domani, regia di Paola Cortellesi

Debutto alla regia per la regina della commedia italiana. Ad oggi, sono ancora tenute nascoste ulteriori informazioni su trama e cast che ne farà parte.

La curiosità ne fa da padrona, rimanete connessi perchè non mancheremo nell’aggiornarvi.