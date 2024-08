Il secondo weekend al cinema per Deadpool & Wolverine ha portato ancora trionfi al Box Office USA ..ma anche nuovi record infranti.

All’interno di un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter, infatti, è stato riferito che il nuovo film Marvel Studios ha incassato nel weekend USA la bellezza di 97 milioni di dollari (meglio delle previsioni), per un totale di 395,6 milioni in 10 giorni, ed un calo assolutamente ottimo di poco sopra il 50%.

Con questo nuovo incasso, Deadpool & Wolverine ha raggiunto una nuova serie di traguardi importanti in patria, tra cui l’ottavo miglior secondo weekend in assoluto (il quinto in chiave Marvel), il primato nella speciale classifica degli incassi più alti di sempre (inflazione esclusa) per un film R-Rated (ha superato “La Passione di Cristo” con 371,1 milioni), e superato il totale complessivo di entrambi i due capitoli precedenti (“Deadpool” con 363,1 milioni e “Deadpool 2” con 318,5 milioni).

Voi avete già visto Deadpool & Wolverine? A questo indirizzo, invece, è possibile leggere la nostra recensione “No Spoiler”.

Anche a livello internazionale le cose sono andate stupendamente. Nel weekend, infatti, il film di Shawn Levy ha incassato altri 110,5 milioni di dollari, per un totale di 428,5 milioni. Se la matematica non è un’opinione, l’incasso nel Box Office Worldwide è al momento salito a quota 824,1 milioni, oramai ad un passo dal club del miliardo.

Ci sono altri traguardi qui? Assolutamente si. Con l’incasso di 824,1 milioni di dollari, infatti, Deadpool & Wolverine ha superato (come negli USA) i totali complessivi dei due capitoli precedenti (“Deadpool” con 782 milioni e “Deadpool 2” con 734,5 milioni), e raggiunto il terzo posto in assoluto per il miglior incasso di un film R-Rated (davanti rimangono “Joker” con 1,064 miliardi e “Oppenheimer” con 975,2 milioni). Quest’ultimo record, sembra oramai ovvio, sarà infranto entro il prossimo weekend.

La Disney, dal canto suo, grazie a film come Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine, ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 3 miliardi di dollari incassati in questo 2024.

Oltre i record del nuovo fenomeno Marvel, il Box Office USA ha registrato il secondo posto di Twisters con un ottimo incasso da 22,7 milioni di dollari (totale 195,6 milioni), ed il debutto al terzo posto di Trap (il nuovo film di M. Night Shyamalan) con 15,6 milioni di dollari. Per concludere, Cattivissimo Me 4 ha superato con gli incassi del weekend USA il totale di 300 milioni di dollari.

