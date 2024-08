Trap: nuovi poster dal thriller di M. Night Shyamalan

In occasione dell’esordio nelle sale USA avvenuto ieri, il nuovo thriller diretto da M. Night Shyamalan dal titolo “Trap” è tornato ad essere protagonista in rete.

I poster diffusi sui social portano la firma di alcune catene cinematografiche degli States, e sono stati realizzati con l’utilizzo di uno stile che ricorda molto il cinema di genere degli anni ottanta/novanta. Ricordiamo che Trap in Italia sarà distribuito a partire dal 9 agosto (trovate qui il trailer italiano).

Il film, come noto, porta in sala le vicende di un padre (Josh Hartnett) che accompagna sua figlia ad un concerto di una pop star (interpretata dalla figlia del regista Saleka Shyamalan), ma che ben presto scopre di essere al centro di un evento sinistro e drammatico che riguarda la sua vita privata: di fatto l’uomo non è altro che un serial killer noto come “Il Macellaio”.

Trap rappresenta il primo film diretto da M. Night Shyamalan lontano dai suoi vecchi collaboratori della Universal Pictures. Di fatto questa nuova pellicola sarà distribuita sotto il marchio Warner Bros.

Da qualche settimana è disponibile anche il link collegato all’album musicale di Saleka Shyamalan, protagonista anch’essa nel film nel ruolo della pop star Lady Raven.

