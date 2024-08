Il cinecomic Deadpool & Wolverine non accenna a diminuire la sua velocità in testa al Box Office USA, a confermarlo i dati di venerdì.

Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, il nuovo film Marvel ha raccolto venerdì una cifra stimata di 28,3 milioni di dollari, con una premessa per il weekend di poco sotto i 100 milioni, ed un totale domenica vicino ai 400 milioni. Sarà ovviamente nostra premura aggiornarvi nel corso del weekend.

Al di là delle previsioni per il nuovo weekend, Deadpool & Wolverine ha già superato la soglia dei 300 milioni, ma anche il totale definitivo di “Deadpool” (318,5 milioni). Inoltre, entro domenica, se il passo dovesse essere quello previsto sopra, il film di Shawn Levy potrebbe superare il totale – sia domestico che internazionale – di entrambi i capitoli precedenti: gli incassi nazionali di “Deadpool” sono stati di 363,1 milioni di dollari per un totale globale di 782,6 milioni di dollari in tutto il mondo; il totale mondiale di “Deadpool 2” è di 734,5 milioni di dollari.

Un altro importante record potrebbe arrivare ancora una volta domenica, sopra i 371 milioni di dollari di “La Passione di Cristo“, infatti, non c’è nessun altro film come R-Rated, e come previsto Deadpool & Wolverine dovrebbe sfiorare i 400 milioni. A livello globale, inoltre, entro domenica Deadpool & Wolverine potrebbe raccogliere circa 800 milioni di dollari, e portarsi a soli 200 milioni circa da “Joker“, il film che ad oggi detiene il primo posto nel Box Office Worldwide per i migliori incassi per un film R-Rated.

Voi avete già visto Deadpool & Wolverine? A questo indirizzo, invece, è possibile leggere la nostra recensione “No Spoiler”.

