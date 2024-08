La divisione nazionale di 20th Century Studios nei giorni scorsi ha rilasciato la versione italiana del trailer finale di Alien: Romulus.

Come oramai molti fan della iconica saga sono a conoscenza, Alien: Romulus si colloca narrativamente tra il primo capitolo diretto da Ridley Scott (qui in cabina di produzione) ed il suo sequel di James Cameron. Al centro della trama un gruppo di ragazzi e ragazzi in missione nello spazio sulla loro astronave chiamata “Romulus”.

Nei giorni scorsi sono anche apparsi in rete i fantastici poster realizzati dalle varie catene cinematografiche premium negli USA, li trovate seguendo questo nostro indirizzo.

Alien: Romulus e le note di produzione

Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett. Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Nel cast spazio per Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Nelle sale italiane a partire dal 14 agosto 2024.

La Trama: Con Alien: Romulus, Alvarez riporta il franchise alle origini. Rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 14 agosto 2024 sotto il marchio 20th Century Studios Italia.

Correlati