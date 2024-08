The Orville 4: le riprese già dall’inizio del 2025?

Buone nuove per quanto riguarda la quarta stagione di The Orville, lo show inizialmente nato dalla mente di Seth MacFarlane al fine di omaggiare l’universo Star Trek.

La terza stagione di The Orville, sottotitolata New Horizon (qui la nostra recensione), si è conclusa oramai da due anni, senza che in questo periodo ci siano state notizie ufficiali su un suo rinnovo o su una sua cancellazione. Lo stesso MacFarlane, così come altri attori di questo fantastico spettacolo di fantascienza, hanno comunque manifestato più volte la loro fiducia, mista ad un sentimento di speranza, nella possibilità di un proseguimento delle avventure del Capitano Ed Mercer e del suo equipaggio.

A tal proposito, durante la convention Star Trek Las Vegas, Scoth Grimes [ndr il timoniere Gordon Malloy], secondo molti fan presenti, a seguito di una sua esibizione avrebbe asserito che i lavori della quarta stagione di The Orville potrebbero iniziare dopo il prossimo capodanno, questo è effettivamente quanto riporta il podcast di @TrekProfiles:

“Scott Grimes ha appena fatto sapere che #TheOrville inizierà le riprese di una nuova stagione dopo Capodanno”

Al momento né Hulu e né l’account ufficiale “X” di The Orville hanno ufficializzato o smentito la notizia. Noi di Universal Movies rimarremo comunque sul pezzo, puntuali come sempre nel darvi aggiormamenti in merito.

