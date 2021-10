DC FanDome: il teaser trailer del cinecomic The Flash

Dal DC FanDome alle nostre pagine, il teaser trailer di The Flash, il cinecomic diretto da Andy Muschietti, è stato tra gli eventi più attesi in assoluto dai fan.

Annunciato soltanto ieri dallo stesso regista Andy Muschietti, il teaser trailer di The Flash ha fatto irruzione nei cuori dei fan, e lo ha fatto mostrando altri Barry Allen provenienti da diverse linee temporali, ma soprattutto un primissimo sguardo al celebre Batman interpretato da Michael Keaton. Altro piatto forte del teaser trailer… il nuovo costume di Flash. Trovate qui di seguito il teaser trailer.

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. USCITA: Nelle sale Usa dal 3 giugno 2022.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.