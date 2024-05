Nella giornata odierna è stata diffusa la prima intensa clip di Megalopolis, il nuovo film diretto da Francis Ford Coppola in concorso al Festival di Cannes.

Dopo aver apprezzato la prima immagine ufficiale (la trovate qui), il celebre regista italo-americano ha offerto ai fan una prima intensa clip, dove il potere sullo scorrere del tempo sembra essere un fattore chiave per il personaggio interpretato nel film da Adam Driver. Come è possibile intuire dalla clip in questione, Megalopolis sembra contenere al suo interno una componente fantascientifica forte, sarà pertanto interessante scoprirla col primo attesissimo trailer che, presumibilmente, sarà diffuso in occasione della presentazione a Cannes 77.

Megalopolis, prodotto da American Zoetrope, è scritto e diretto da Francis Ford Coppola, il quale funge anche da produttore insieme a Michael Bederman. Nel cast trovano spazio Adam Driver, Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel, Jason Schwartzman e Jon Voight. Il costo totale della pellicola si aggira intorno ai 120 milioni di dollari.

LA TRAMA: Julia Cicero (Nathalie Emmanuel) è divisa tra la lealtà verso suo padre Frank (Giancarlo Esposito), che perpetra una visione conservatrice della società, e verso il suo amante, l’architetto Caesar (Adam Driver), di animo più progressista e che nutre precise idee sul futuro: la ricostruzione di New York City, devastata da un disastro, come un’utopia. La narrazione fuori campo è curata da Lawrence Fishburne.

Megalopolis debutterà a Cannes 77, in concorso, durante un première di gala il 17 maggio prossimo.

Correlati