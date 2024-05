The Idea of You: recensione del film su Prime Video

Tra le novità di maggio disponibili su Prime Video c’è The Idea of You, la nuova commedia romantica diretta da Michael Showalter con protagonisti Anne Hathaway e Nicholas Galitzine; vi presentiamo la nostra recensione.

Tratto dall’omonimo e acclamato romanzo, The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all’ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un’innegabile scintilla.

I due intraprendono un’appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Vi ricordate Nothing Hill, il romantico film con Julia Roberts e Hugh Grant in cui un’attrice di fama che, per una casualità entra in una piccola libreria e tac scatta la scintilla con il comune e bizzarro libraio. Due persone agli antipodi che si innamorano, ma le vite diverse e l’ossessione mediatica li allontana..

In The Idea of You la scintilla avviene nel backstage del Coachella, imponente e iconico festival musicale californiano, tra un’inconsapevole donna di 40 anni e il 24enne cantante di una famosissima boyband. L’attrazione e l’alchimia tra i due è palpabile sin dal primo incontro e li coinvolge in un’appassionata relazione che li conduce in giro per il mondo ma, ad interrompere la magia giungono le titubanze di lei per la differenza d’età e soprattutto per lo stile di vita totalmente opposti (lei madre separata di un’adolescente e lui giovanissimo artista perennemente sotto i riflettori).

Quando alcuni scatti della loro relazione vengono condivisi online, scoppia letteralmente una bomba tra feroci critiche e l’ossessionato interesse mediatico. Solène si chiede come la sua felicità possa essere motivo di astio per il resto del mondo, che neanche li conosce.

Alla base di The Idea of You c’è una storia apparentemente impossibile e altamente romantica, mai eccessivamente melensa e contestualizzata ai tempi che viviamo, in cui i leoni da tastiera possono condizionare e travolgere le nostre vite.

Se in Nothing Hill il libraio William deve fare i conti con i paparazzi, qui la gallerista Solène diventa bersaglio di haters che giudicano e limitano il suo desiderio di libertà e la possibilità di vivere la sua storia d’amore con Hayes.

La rom-com diretta da Michael Showalter e co-sceneggiata con Jennifer Westfeldt, regala una storia d’amore minacciata da pregiudizi e tabù, in cui ognuno è legittimato a muovere giudizi su una relazione amorosa che riguarda un vip e una persona comune soprattutto se in questa relazione è lei ad essere molto più grande del suo compagno.

Anne Hathaway è il volto perfetto per impersonare la gallerista Solène. Una donna apparentemente risoluta e pragmatica ma estremamente cauta nell’approcciarsi alla ricerca della sua felicità, preceduta sempre dalla serenità di sua figlia Izzy (Ella Rubin). Regala al suo personaggio carisma ma anche goffaggine naturale detta da modi buffi e impacciati che ben si oppongono al razionale e risoluto Nicholas Galitzine.

Nicholas Galitzine con la sua interpretazione di Haynes sembra aver rubato l’anima al teen idol Harry Styles, ex membro dell’amata boy band One Direction e ora cantante solista. Volto candido e dal carattere gentile, un ragazzo di cui difficilmente non ci si può innamorare.

The Idea of You riporta in auge lo stile narrativo delle rom-com degli anni 90 in cui lo spettatore viene stuzzicato e con tempi pacati viene successivamente travolto dall’amore che travolge i protagonisti. Michael Showalter conduce lo spettatore a sognare, a non illudersi che sarà perfetto bensì, gli mostra le difficoltà che possono vivere tutti quelli che possono identificarsi (o immaginare) una storia analoga e per addolcire la pillola regala allo spettatore un lieto fine.

Per cuori romantici e sognatori!

