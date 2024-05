Addio a Bernard Hill, il celebre attore britannico è morto

L’attore Bernard Hill è morto questa mattina, la notizia è stata battuta da diverse fonti internazionali, ma è stata la BBC a farlo per prima.

Conosciuto dal grande pubblico per il ruolo capitano Edward Smith in Titanic e per quello di re Théoden in Il Signore degli Anelli, l’attore britannico ha lasciato questo mondo all’età di 79 anni. A darne l’annuncio per primo, come anticipato, è stata la BBC, ricordandolo così:

“Bernard Hill ha tracciato un sentiero attraverso lo schermo e la sua lunga carriera, ricca di ruoli iconici e notevoli, è una testimonianza del suo incredibile talento. Da Boys from the Blackstuff a Wolf Hall, The Responder e molti altri, ci sentiamo davvero onorati di aver lavorato con Bernard alla BBC. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi cari in questo triste momento.“

Il primo grande successo ottenuto da Bernard Hill in carriera è arrivato con Boys from the Blackstuff, miglior serie drammatica ai Bafta nel 1983 e nel 2000 che si è classificata, tra l’altro, al settimo posto nella lista del British Film Institute delle migliori serie televisive mai realizzate. Ma molto apprezzate sono state anche le sue interpretazioni nella serie drammatica Wolf Hall e in I, Claudius, Gandhi.

