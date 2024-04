Eagle Pictures ha presentato il primo trailer italiano di L’esorcismo – Ultimo Atto, l’horror a sfondo demoniaco con Russell Crowe.

L’attore premio Oscar, con quest’ultima prova attoriale, torna nuovamente nel mondo della possessione demoniaca con un film diretto da Joshua John Miller, il cui padre è Jason Miller, celebre interprete di padre Karras nel cult di genere “L’esorcista (qui le dichiarazioni sulla genesi di questo film), l’ultima volta era accaduto con L’esorcista del Papa uscito lo scorso anno.

In L’esorcismo – Ultimo Atto (The Exorcism in originale) un attore in fase calante (Russell Crowe) ottiene un ruolo importante in un film horror a sfondo demoniaco, ma ben presto le cose sul set precitano, tra eventi sinistri e maledizioni che sembrano tornare a tormentare l’attore direttamente dal suo misterioso passato. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

“Anthony Miller è un attore ormai alla deriva, tormentato dai demoni del suo passato. Quando finalmente ottiene un ruolo da protagonista in un film horror sugli esorcismi, Anthony sembra riprendere contatto con la realtà, ricucendo persino il rapporto complesso con sua figlia adolescente. Durante le riprese, però, inquietanti fenomeni iniziano a susseguirsi sul set del film, trascinando Anthony in un baratro di follia. Scena dopo scena, il comportamento dell’uomo si fa sempre più sinistro, rendendolo una pericolosa minaccia persino per sua figlia. Quale terrificante mistero aleggia sul set del film e sui suoi protagonisti? Quale oscuro segreto si cela nel passato di Anthony? Ma soprattutto, potrebbe esserci un demone che vuole impossessarsi di lui?”

Nel cast, oltre a Russell Crowe, ci saranno anche Ryan Simpkins (Fear Street 2), Sam Worthington (Avatar: La via dell’acqua), Chloe Bailey (Praise This), Adam Goldberg (The Equalizer) e David Hyde Pierce (Frasier). La sceneggiatura è stata co-firmata dallo stesso regista assieme a M.A. Fortin. diritti nordamericani del film, precedentemente noto come The Georgetown Project, sono stati acquisiti dal distributore indipendente Vertical. È stato prodotto da Miramax, Kevin Williamson e Outerbanks Entertainment.

Nelle sale USA L’esorcismo – Ultimo Atto sarà distribuito dal 7 giugno 2024. In Italia dal 30 maggio.

Correlati