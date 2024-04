I registi Danny e Michael Philippou torneranno a collaborare con A24 per un nuovo horror dopo il grande successo ottenuto con Talk to Me.

Deadline ha riferito che il film dalla trama misteriosa s’intitolerà Bring Her Back, e vedrà la due volte candidata all’Oscar “Sally Hawkins” tra i protagonisti del cast. Le riprese dovrebbero partire entro la prossima estate. I due registi si occuperanno anche di sceneggiatura e produzione, con Samantha Jennings e Kristina Ceyton della Causeway Films (The Babadook) impegnati anche loro in cabina di produzione.

Il successo raggiunto a livello globale con Talk to Me è sotto gli occhi di tutti. L’horror indipendente è stato accolto dal favore della critica, ed ha incassato 92 milioni di dollari in tutto il mondo su un budget di 4,5 milioni: ad oggi uno dei maggiori incassi della storia della casa di distribuzione indipendente A24. Danny e Michael Philippou stanno sviluppando un sequel di Talk to Me.

Tornando a Bring Her Back, Deadline suggerisce che i diritti di distribuzione internazionale potrebbero rientrare nel programma di vendita che A24 porterà al Festival di Cannes (qui la giuria) assieme ad altri film attesi quali “Eddington di Ari Aster” e “Warfare di Alex Garland e Ray Mendoza“.

