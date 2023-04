Il disturbante trailer di Talk To Me, l’horror movie prodotto da A24

Da poco in rete il trailer di Talk To Me, l’horror movie prodotto dall’ormai mitica casa di produzione indipendente A24 e diretto dai gemelli Danny e Michael Philippou.

La trama di Talk To Me segue una giovane donna di nome Mia (Sophie Wilde) che, a seguito di una seduta spiritica alla presenza di una inquietante quanto misteriosa mano imbalsamata, viene coinvolta in terrificanti accadimenti soprannaturali.

IL TRAILER

Talk To Me

Diretto dai debuttanti alla regia Danny e Michael Philippou, su una sceneggiatura Bill Hinzmann e dello stesso Danny Philippou, Talk To Me è stato proiettato in anteprima all’Adelaide Film Festival del 2022 e successivamente il 22 gennaio di questo anno al Sundance Film Festival. Nel cast trovano spazio Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Miranda Otto, Zoe Terakes e Chris Alosio.

La premiere del film negli USA è prevista per il 28 luglio prossimo. Ancora non sappiamo se e quando Talk To Me potrà essere distribuito anche qui in Italia.

IL POSTER