Deadpool & Wolverine: un nuovo poster per il CCXP Mexico

In occasione della convention nota come CCXP Mexico, la Disney ha diffuso in rete un nuovo poster di Deadpool & Wolverine.

Così come è possibile apprezzare qui di seguito, la locandina è stata realizzata a tema religioso, e riporta alla mente la famosa frase che Deadpool esclama nel teaser trailer del film, ovvero che lui si sente come “il Gesù della Marvel“. Inoltre, il nuovo poster arriva in rete alcuni giorni dopo il lancio delle nuovissime copertine di Empire Magazine, le trovate seguendo questo nostro indirizzo.

Dalle informazioni – poche – rese note da Disney, Deadpool & Wolverine dovrebbe chiudere definitivamente il franchise degli X-Men andato in scena sotto il marchio 20th Century Fox (ora 20th Century Studios) per far posto ad una vera e propria rivoluzione nell’MCU di Kevin Feige. Chiaramente con uno sguardo puntato alla Saga del Multiverso attualmente in corso nell’MCU.

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

